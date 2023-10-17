نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطان عمان يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد السُّلطان ‎هيثم بن طارق سلطان عمان علي ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف وتوفير الحماية للمدنيين في غزة واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السلطان هيثم بن طارق مع وزراء خارجية التعاون لدول الخليج العربية وبحضور الأمين العام للمجلس بقصر البركة العامر بسلطنة عمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة،

كما تطرق سلطان عمان إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد وزير الخارجية العمانى بدر البوسعيدي على ضرورة دفع الجهود لإحتواء الصراع والعمل على منع توسعه وانخراط أطراف أخرى فيه؛ مؤكدا الموقف الخليجي الداعم لوقف نزيف الدم في قطاع غزة وتأمين وصول الإمدادات الطبية والغذائية للنازحين في غزة.