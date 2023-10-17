نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حركة حماس توجه نداء عاجلا عقب مجزرة مسشفى المعمداني وتدعو لـ "النفير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء نداء عاجلا دعت فيه إلى "النفير والخروج للشوارع والساحات في أنحاء العالم رفضا لمجزرة مسشفى المعمداني وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا بغزة".

وقالت "حماس" في بيانها: "أمام المجزرة الوحشية التي نفّذها جيش الاحتلال الفاشي في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيدًا ومئات الجرحى، فإننا في حركة حماس ندعو شعبنا الفلسطيني في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفي المخيمات والشتات، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى النفير العام والخروج إلى الساحات والميادين في كل المناطق والدول، بدء من هذه الليلة وبشكل دائم ومستمر حتى يتوقّف هذا العدوان ومسلسل المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وجيشه الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني المرابط الصابر في قطاع غزة".

يذكر أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الثلاثاء مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.