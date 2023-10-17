نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال المتظاهرين النيران بمحيط السفارة.

وتجاوز المتظاهرون حاجز قوى الأمن وتقدموا حول السفارة غاضبين، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي وقت لاحق قال مصدر أمني إن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على محاولات لاقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية.

وجاءت التظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجا على غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها المئات.