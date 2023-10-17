نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء 18 أكتوبر، بشأن المجزرة الدموية الإسرائيلية بمستشفى المعمداني بغزة، التي راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.

وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة على قناته في "تلغرام": “طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الأمن التابع الدولي صباح الأربعاء 18 أكتوبر لمناقشة الهجوم على مستشفى (المعمداني) في غزة".

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في مشهد وصف بـ "المجزرة، حسب مراسلة RT.

واستهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى.