العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: منظمة فلسطينية مسؤولة عن هجوم المستشفى

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:28 مساءً - نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم على مستشفى في غزة، الثلاثاء، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "يشير تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أن صواريخ أطلقت من غزة ومرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته".

وأضاف: "معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".

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