العالم اليوم - بشكل عاجل.. الإمارات وروسيا تطالبان بانعقاد مجلس الأمن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:28 مساءً - قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الإربعاء، بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة.

وكتب بوليانسكي في قناته على تيليغرام: "طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر بشأن قصف مستشفى في غزة". ماذا حدث؟ أعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية، الثلاثاء، أصابت مستشفى في مدينة غزة مكتظا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى، ما أسفر عن مقتل المئات.

أظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

قالت الوزارة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا.

أصبحت عدة مستشفيات في مدينة غزة ملجأ لمئات الأشخاص، على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.

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