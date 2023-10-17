أونروا: استشهاد 6 أشخاص جراء قصف مدرسة تابعة للمنظمة وسط غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:35 مساءً - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن "مالايقل عن ستة أشخاص قد قتلوا بعد ظهر اليوم، وذلك جراء قصف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين بالمنطقة الوسطى في غزة".

وأكد المفوض العام للمنظمة فيليب لازارينى، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء في جنيف، أن العشرات (بمن فيهم موظفو الاونروا) قد أصيبوا ولحقت أضرار هيكلية جسيمة بالمدرسة.

ورجح البيان أن تكون أرقام الضحايا أعلى، واصفا ما حدث بأنه "أمر مشين" ويظهر مرة أخرى استهتارا صارخا بحياة المدنيين، وأكدت أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد الآن ولا حتى منشآت الأونروا.

ولفتت المنظمة إلى أن المدرسة تعرضت للقصف خلال الغارات الجوية والقصف الجوي الذي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 4 آلاف شخص كانوا قد لجأوا إلى المدرسة التي تحولت إلى ملجأ.

وأكدت المنظمة الدولية أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري، فإنها تقوم بتوفير إحداثيات منشآتها للأطراف المعنية بشكل يومي.