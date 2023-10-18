نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في ساحة مستشفى المعمداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بارتكاب مجزرة ولكن داخل ساحة مستشفى المعمداني.

وكان قد أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل انسحب الرئيس محمود عباس من القمة الرباعية التي كان من المزمع عقدها غدًا الأربعاء مع الرئيس الأمريكي بايدن ويعود إلى رام الله، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة والتي خلفت مئات الشهداء.