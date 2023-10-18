"حزب الله" يصدر بيانا بشأن المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر "حزب" الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى المعمداني في غزة وخلفت نحو 500 قتيل ومئات الجرحى.

وقال "حزب الله" في بيانه:‏ "يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة... والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الابرياء".‏

وأضاف: "إن هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا..وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات ‌‏الاحتلال ‏البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الاكبر ‏الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني".‏

وأردف: "إن كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان..وعلى المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب ‏والقتل". ‏

وأكمل: "وليكن غدا الأربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن إلى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم، ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم