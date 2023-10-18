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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أول تعليق من الدول العربية بعد مجزرة مستشفى المعمداني| غزة الآن

عاجل - أول تعليق من الدول العربية بعد مجزرة مستشفى المعمداني| غزة الآن، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني، في حركة وصفت بأنها إبادة ومجزرة جماعية تم فعلها ضد قطاع غزة، وذلك قبل اجتماع كلًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، المقرر إقامته اليوم الأربعاء.

عاجل - أول تعليق من الدول العربية بعد مجزرة مستشفى المعمداني| غزة الآن

عاجل - أول تعليق من الدول العربية بعد مجزرة مستشفى المعمداني| غزة الآن

أدانت الدول العربية والجامعة العربية، بأشد العبارات، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، من قتل وتهجير الشعب الفلسطيني العزل، بالإضافة لمنعها دخول شحنات الإغاثة، وقيامها بقصف معبر رفح.

ودخلت الحرب بين فلسطين وإسرائيل يومها الثاني عشر، مع تواصل عمليات التصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع محاولة الرد على هذه الأحداث من قبل المقاومة الفلسطينية.

عاجل - فلسطين تعلن حالة الحداد 3 أيام

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الخارجية تدين قصف مستشفى المعمداني في غزة

أصدرت وزارة الخارجية بيان، أدانت فيه القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، ونص البيان على: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".

واعتبرت الخارجية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت الخارجية جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

الخارجية الأردنية: إسرائيل مسئولة عن التطور الخطير في غزة

عاجل - أول تعليق من الدول العربية بعد مجزرة مستشفى المعمداني| غزة الآن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، محملة إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

الخارجية العمانية تعلق على مجزرة المعمداني

أصدرت وزارة الخارجية العُمانية بيانا أدانت فيه القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، واصفة ماحدث بإنه "إبادة جماعية وجريمة حرب".

وأكدت الخارجية أن هذا الفعل يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية.

الخارجية السعودية تصف مجزرة المعمداني بأنها "الجريمة الشنيعة"

وصفت المملكة العربية السعودية، مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني، بأنها "جريمة الشنيعة"، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها للمستشفى في غزة، والتي أدت إلى ارتقاء المئات من المدنيين، من بينهم أطفال.

وأكدت المملكة العربية السعودية رفضها بشكلٍ قاطع لهذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، وعبرت عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.

وقالت الخارجية السعودية: "إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفًا جادًا وحازمًا لتوفير الحماية للمدنيين العزل".

وأكدت المملكة ضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة.