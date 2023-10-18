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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية قبل انطلاقها بساعات.. لهذا السبب

عاجل - الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بشأن غزة قبل انطلاقها بساعات.. لهذا السبب، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة قررت عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان اليوم الأربعاء.

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من هذه القمة وعدم حضورها، قبل ساعات من إعلان الأردن قراره، وجاء ذلك بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني.

عاجل - الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بشأن غزة قبل انطلاقها بساعات.. لهذا السبب

عاجل - الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بشأن غزة قبل انطلاقها بساعات.. لهذا السبب

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب".

وأضاف: "قرارنا عدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وبعد الحديث مع واشنطن".

الخارجية الأردنية تدين استهدف مستشفى الأهلي المعمداني

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، محملة إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

عاجل - فلسطين تعلن حالة الحداد 3 أيام

عاجل - الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بشأن غزة قبل انطلاقها بساعات.. لهذا السبب

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - أول تعليق للخارجية الفلسطينية عقب قصف مستشفى المعمداني

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "أن الهجوم على مستشفى في قطاع غزة سيظل إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ووضع حد لهذه المجزرة والإفلات من العقاب".

وأضافت: "إن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين المتحصنين في المستشفى المعمداني (المستشفى الأهلي) في مدينة غزة، ستبقى إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية التي شهدت الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني دون أن تتحرك لوقف هذا".

دعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة ووضع حد لهذه المجزرة والإفلات من العقاب".

عاجل - حماس تزف بشرى سارة بشأن مجزرة مستشفى المعمداني

عاجل - الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية بشأن غزة قبل انطلاقها بساعات.. لهذا السبب

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ستشكل نقطة تحول وطوفان يضاف إلى "طوفان الأقصى".

وقال هنية: "الأمريكيون الذين أعطوا الغطاء غير المحدود يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني، والعدو الصهيوني واهم إن ظن أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية أو تدفع شعبنا للاستسلام".

وأضاف: "المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا"، داعيا الفلسطنين في الضفة والقدس والداخل إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه هنية نداءًا عاجلًا إلى النفير والخروج إلى الشوارع والساحات في أنحاء العالم رفضا لمجزرة الأهلي المعمداني وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.