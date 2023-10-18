نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. إسرائيل تنكر وتتهم حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صَرّح الجيش الإسرائيلي بعد حادثة قصف مستشفى الأهلي المعمداني المساؤية أن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن الهجوم على المستشفى، وأَخْلَى الجيش الإسرائيلي مسئوليته عن هذه الحادثة الفظيعة.

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل ما يخص قصف مستشفى الأهلي المعمداني.

قصف مستشفى الأهلي المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

قصفت القوات الإسرائيلية يوم 17 أكتوبر 2023 مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة المئات. كان المستشفى ممتلئًا بالمرضى والجرحى من القتال المستمر في غزة، ويعد استهداف المستشفى جريمة حرب واضحة تركت بصمة مروعة على الذاكرة الجماعية لشعب فلسطين.

الأمم المتحدة تدين قصف مستشفى المعمداني

أدانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني، ووصفوه بأنه "عمل وحشي" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني". اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى، وطالبت بتحقيق دولي مستقل.

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رد صادم من إسرائيل

رفضت إسرائيل الاعتراف بارتكابها جريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني، وصرّحت أن حركة الجهاد الإسلامي هي من ارتكبت هذا العمل الوحشي، وخلت مسؤوليتها عن هذا الحادث الماساوي.

رد ترودو علي قصف مستشفى الأهلي المعمداني

رد فعل العالم

أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني، وقال إن الأخبار الواردة من غزة كارثية، وعلق على قصف إسرائيل لمستشفى الأهلي المعمداني بأنه أمر فظيع وغير مقبول بالمرة.

اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمستشفي الأهلي المعمداني أستهداف لمنشآت وأهداف مدنية، ويعد هذا انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، وطالبت مصر إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

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