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أحمد جودة - القاهرة - الدول العربية والاسلامية تدين الكيان الصهيوني



ضربات متتالية من دولة الاحتلال على غزة أسفرت عن عدد كبير من الشهداء والمصابين، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال، بينما أعلنت حركة حماس بردود الفعل والتي وصفت قصف المستشفى بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال والمرضى بدم بارد.

قتل مئات المواطنين الفلسطينيين واصابة العديد منهم في قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قلب غزة، ذلك أدى إلى وجود موجة غضب من ردود الأفعال في العالم العربي والإسلامي على الكيان الصهيوني القاتل.

إبادة جماعية تتكرر ومجزرة بدم بارد...قصف مستشفي الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال "أبرز ردود الأفعال"

مجزرة بدم بارد.. قصف مستشفي الأهلي المعمداني في قلب غزة:

تنشر بوابة دوت الخليج إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن قصف الاحتلال الصهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

عدد الشهداء والإصابات.. قصف مستشفي الأهلي المعمداني بقلب غزة:

منذ ساعات قليلة قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال بضربة وصفت بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال بدماء باردة والذي أسفر عن سقوط مئات من الضحايا الأبرياء ما بين قتيل وجريح، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 500 شهيد واصابة أكثر من 800 مواطن جراء القصف الصهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني.

ردود الأفعال من الدول العربية.. بيان وزارة الخارجية السعودية اتجاه قصف مستشفى الأهلي المعمداني:

قال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إن المملكة العربية السعودية تدين القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني، وأضافت أن "هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير". وطالبت بفتح ممرات آمنة فورا لإرسال المساعدات إلى غزة.

إبادة جماعية تتكرر ومجزرة بدم بارد...قصف مستشفي الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال "أبرز ردود الأفعال"

ردود الأفعال من الدول العربية.. مصر تدين الكيان الصهيوني:

أدانت مصر قصف مستشفى المعمداني، قائلة إن "هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة دول العالم بمطالبة الكيان الصهيوني بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

منظمة الصحة العالمية تدين دولة الاحتلال الصهيوني.. قصف مستشفى الاهلي المعمداني:

أدانت منظمة الصحة العالمية "بشدة" الغارة التي استهدفت المستشفى، وقالت المنظمة، في بيان: "المستشفى كان جاهزا للعمل، والمرضى ومقدمو الرعاية الصحية والنازحون كانوا يحتمون به، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

