ماكرون: لا شئ يمكن أن يبرر قصف مستشفى المعمداني

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أحمد جودة - القاهرة - قصف مستشفى المعمداني، أثار ردود فعل دولية وغربية غير عادية، بعد سقوط أكثر من 800 شهيد في عملية قتل بدم بارد، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى المعمداني بغزة.

إدانة ماكرون لجريمة المعمداني

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا شيء يمكن أن يبرر استهداف المدنيين. وأضاف: “تدين فرنسا الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين، نحن نفكر بهم".

وطالب ماكرون بضرورة توصيل المساعدات لسكان غزة، موضحًا أنه يجب فتح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، ومئات المصابين من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

إبادة جماعية في غزة

وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن قصف مستشفى الأهلي في قطاع غزة، إبادة جماعية وكارثة إنسانية، مشيرة إلى أنها تحمل جميع الدول المساندة للاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات في غزة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، حذر من استهداف إسرائيل للمستشفيات والمرافق الطبية.

أدانت جهات ومنظمات عربية ودولية كارثة قصف مستشفى المعمداني، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل، فيما هاجمت منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية والكثير من قادة الدول ما اعتبروه جريمة حرب بحق مدنيين عزل.

قصف مستشفى المعمداني

ونشر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، منشورًا عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، قائلًا: “أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟، آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.

إدانات عالمية للقصف الكارثي

من جهتها، أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: إن قصف الأماكن المدنية أمر مشين، وأوضح المفوض العام للأونروا أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد الآن، ولا حتى منشآت الأونروا.

إلغاء قمة بايدن

أعلن مسؤول فلسطيني كبير أن الرئيس محمود عباس ألغى مشاركته في اجتماع كان مقررًا، غدًا الأربعاء، مع الرئيس جو بايدن وزعماء آخرين في الشرق الأوسط، بعد كارثة قصف مستشفى المعمداني في غزة.

وكان من المقرر أن ينضم عباس إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة الأربعاء في عمان بالأردن، حيث من المقرر أن يناقشا التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس مع بايدن.

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