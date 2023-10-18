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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مجزرة المعمداني.. ورسالة شديدة اللهجة لمجلس الأمن

علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى الأهلي المعمداني، بقطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والإصابات.

عاجل - كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مجزرة المعمداني

عاجل - كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مجزرة المعمداني.. ورسالة شديدة اللهجة لمجلس الأمن

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "الاحتلال ارتكب جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها، يجب ان تتوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "حذرنا المجتمع الدولي كثيرًا من جرائم الاحتلال"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئوليته لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع عباس: "لن نرحل ولن نقبل تهجير شعبنا، وأدعو الجميع لرص الصفوف وعدم الانجراف للفتن".

وأختتم عباس: " هذه اللحظة لا يمكن مواجهتها الا بوحدة شعبنا، نقدر موقف كل الدول التي رفضت موقف التهجير".

وأكد عباس إن ما حدث في المستشفى المعمداني فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة لا يمكن السكوت عليها أو تمر دون محاسبة

عاجل - فلسطين تعلن الحداد 3 أيام

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - أول تعليق للخارجية الفلسطينية عقب قصف مستشفى المعمداني

عاجل - كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مجزرة المعمداني.. ورسالة شديدة اللهجة لمجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "أن الهجوم على مستشفى في قطاع غزة سيظل إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ووضع حد لهذه المجزرة والإفلات من العقاب".

وأضافت: "إن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين المتحصنين في المستشفى المعمداني (المستشفى الأهلي) في مدينة غزة، ستبقى إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية التي شهدت الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني دون أن تتحرك لوقف هذا".

دعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة ووضع حد لهذه المجزرة والإفلات من العقاب".

الأوقاف الفلسطينية: جرائم الاحتلال مازالت مستمرة

قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن "الجرائم الاحتلالية الصهيونية على شعبنا الفلسطيني ما زالت مستمرة وبلغت ذروتها هذه الليلة بهذا الاعتداء الوحشي الهمجي الذي قامت به الطائرات الإجرامية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في مستشفى المعمداني بقطاع غزة".

وأضاف: "أن هذا الهجوم الشرس والإجرامي الذي بلغ في دماء أهالي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما بلغ".

وتابع البكري: " ما يحدث يبين كم أن هذه الآلة الاحتلالية إجرامية، وكم أن هذه الدولة مجرمة تتعامل بهذه الطريقة الهمجية البشعة الإجرامية مع شعب أعزل".

واردف: "الاعتداء على مستشفى المعمداني بهذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا المنهج يذكرنا بأننا أمام حرب شرسة تتمثل في استهداف وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وكل من ليس لهم أي علاقة بأي أمر، ومهما كان العمل الذي يقام هو عمل إجرامي بشع لا يمكن أن يقبل، ومرفوض جملة وتفصيلا".