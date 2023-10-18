عاجل- بايدن يتجه إلى تل أبيب بعد رفض القادة العرب لقائه إثر قصف المستشفى المعمداني

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أحمد جودة - القاهرة - قصف مستشفى المعمداني، قصف مستشفى غزة، إلغاء رحلة بايدن للأردن، اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تغيير جدول رحلته إلى الشرق الأوسط، بعد إعلان القادة العرب رفض استقباله احتجاجًا على مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 800 قتيل حتى الآن.

ورصدت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لحظة ركوب بايدن لطائرته الرئاسية والتوجه نحو تل أبيب، وتغيير جدول رحلته في اللحظات الأخيرة بعدما قاطع اللقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

مجزرة مستشفى المعمداني..بايدن يزور إسرائيل

ونشرت قناة “إيه بي سي” الأمريكية لقطات للحظة ركوب بايدن طائرته الخاصة والتوجه نحو تل أبيب، بدلًا من الأردن، عقب القصف الإسرائيلي للمستشفى في غزة.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يزور عمان اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه قد تقرر عدم عقد القمة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمناقشة قضية فلسطين والأحداث المتلاحقة في غزة.

مجزرة مستشفى المعمداني..سقوط 800 شهيد

يأتي ذلك على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني في غزة التي راح ضحيتها أكثر من 800 شهيد حسب التقديرات الأولية.

أضاف الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة أن القرار تم بالتشاور مع واشنطن والقاهرة والسلطة الفلسطينية.

وشدد على أن أمريكا ليست قادرة الآن على اتخاذ قرار بوقف الحرب.

وعقب المجزرة مباشرة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عدم مشاركته في القمة، التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء بصورة رباعية.

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ولم يعلن بايدن تغييرا في خططه حتى الآن لزيارة إسرائيل، والتزم البيت الأبيض الصمت.

مجزرة مستشفى المعمداني..إلغاء القمة الرباعية

وبحسب وكالة “بترا” الأردنية، كان من المقرر أن يستقبل الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، على أن يعقد لقاءات منفصلة معهم.

وذكرت أن الملك سيستضيف قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني. كما يستضيف قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

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