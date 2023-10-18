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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الحكومة الفلسطينية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري (استغاثة)

عاجل - الحكومة الفلسطينية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري (استغاثة)، وجهت الحكومة الفلسطينية نداء استغاثة، للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتم اتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

عاجل - الحكومة الفلسطينية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري (استغاثة)

عاجل - الحكومة الفلسطينية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري (استغاثة)

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة والدول المساندة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن مجزرة مستشفى المعمداني، مؤكدًا أن الجريمة تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية.

وقال اشتية: "مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، جريمة مروعة، تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وأضاف: " يجب التدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال والمجازر الدموية بحق شعبنا"، مُطالبًا مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب المروعة ضد المدنيين، التي بلغت ذروة دموية.

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وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "الاحتلال ارتكب جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها، يجب ان تتوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "حذرنا المجتمع الدولي كثيرًا من جرائم الاحتلال"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئوليته لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع عباس: "لن نرحل ولن نقبل تهجير شعبنا، وأدعو الجميع لرص الصفوف وعدم الانجراف للفتن".

وأختتم عباس: " هذه اللحظة لا يمكن مواجهتها الا بوحدة شعبنا، نقدر موقف كل الدول التي رفضت موقف التهجير".

وأكد عباس إن ما حدث في المستشفى المعمداني فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة لا يمكن السكوت عليها أو تمر دون محاسبة.

الخارجية الفلسطينية: هجوم المعمداني سيظل وصمة عار

عاجل - الحكومة الفلسطينية تناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري (استغاثة)

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "أن الهجوم على مستشفى في قطاع غزة سيظل إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ووضع حد لهذه المجزرة والإفلات من العقاب".

وأضافت: "إن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين المتحصنين في المستشفى المعمداني (المستشفى الأهلي) في مدينة غزة، ستبقى إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية التي شهدت الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني دون أن تتحرك لوقف هذا".

دعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى "إدانة ووضع حد لهذه المجزرة والإفلات من العقاب".

عاجل - فلسطين تعلن الحداد 3 أيام

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.