نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون: لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر إنه لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى، ولا شيء أيضا يمكن أن يبرر استهداف المدنيين.

يذكر أن غارة للاحتلال استهدف مساء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 مستشفى الأهلي المعمداني مخلفة ما يزيد عن 500 شهيد ومئات الجرحى.

وخلف الاستهداف تنديد دولي فيما انتظمت مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف البلدان العربية بخروج المئات بالعاصمة ومختلف الجهات تنديدا بالمجزلاة التي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.