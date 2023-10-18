نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تحذف مقطع فيديو مفبرك يزعم قصف حماس لمستشفى المعمداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مستشفى المعمداني، مازالت تتكشف مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن جرائمه في غزة، بعدما ارتكبت قوات جيش الدفاع جريمة قتل بدم بارد لأكثر من 800 شهيد سقطوا في قصف مستشفى المعمداني، مساء أمس الثلاثاء، وتحاول آليات الإعلام الإسرائيلي المضللة الترويج لأكاذيب جديدة بشأن مجزرة المعمداني.

وقام المتحدث الرسمي الإسرائيلي، بحذف تغريدته التي يعترف فيها بأن إسرائيل قصفت المستشفى المعمداني في غزة، كما قاموا بحذف مقطع الفيديو المزيف الذي يزعم أنه يظهر صاروخًا لحماس يضرب مستشفى غزة المعمداني.

أول تصريح لنتنياهو عن مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من وصفهم بـ "الإرهابيين الهمجيين في غزة" بـ "الهجوم" على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الثلاثاء، وذلك بعدما اتهمت حركة حماس والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى.

وقال نتنياهو، في بيان: "لكي يعرف العالم أجمع: الإرهابيون الهمجيون في غزة هم الذين هاجموا المستشفى في غزة، وليس الجيش الإسرائيلي"، وأضاف: "من قتل أطفالنا بوحشية فهو يقتل أطفالهم أيضا".

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مجزرة بدم بارد في مستشفى المعمداني

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "لم تقم بأي عمليات" في منطقة المستشفى وقت تعرضه لضربة.

وأضافت أن "الأضرار نتجت عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي باتجاه إسرائيل"، وتابعت: "أطلقت الجهاد الإسلامي وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وسقط أحد الصواريخ بشكل غير صحيح على المستشفى".

وذكرت أن "إخفاقات الجهاد الإسلامي شكلت خطرا شديدا على المدنيين في غزة".

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إدانات عربية ودولية واسعة لإسرائيل بعد قصفها مستشفى المعمداني في غزة

قصفت القوات الإسرائيلية يوم 17 أكتوبر 2023 مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة المئات. كان المستشفى ممتلئًا بالمرضى والجرحى من القتال المستمر في غزة، ويعد استهداف المستشفى جريمة حرب واضحة تركت بصمة مروعة على الذاكرة الجماعية لشعب فلسطين.

الأمم المتحدة تدين قصف مستشفى المعمداني

من جهتها أدانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني، ووصفوه بأنه "عمل وحشي" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني". اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى، وطالبت بتحقيق دولي مستقل.

إبادة جماعية تتكرر ومجزرة بدم بارد...قصف مستشفي الأهل



ضربات متتالية من دولة الاحتلال على غزة أسفرت عن عدد كبير من الشهداء والمصابين، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال، بينما أعلنت حركة حماس بردود الفعل والتي وصفت قصف المستشفى بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال والمرضى بدم بارد.

قتل مئات المواطنين الفلسطينيين واصابة العديد منهم في قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قلب غزة، ذلك أدى إلى وجود موجة غضب من ردود الأفعال في العالم العربي والإسلامي على الكيان الصهيوني القاتل.

إبادة جماعية تتكرر ومجزرة بدم بارد...قصف مستشفي الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال "أبرز ردود الأفعال"

عدد الشهداء والإصابات.. قصف مستشفي الأهلي المعمداني بقلب غزة:

منذ ساعات قليلة قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال بضربة وصفت بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال بدماء باردة والذي أسفر عن سقوط مئات من الضحايا الأبرياء ما بين قتيل وجريح، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 500 شهيد واصابة أكثر من 800 مواطن جراء القصف الصهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني.

ردود الأفعال من الدول العربية.. بيان وزارة الخارجية السعودية اتجاه قصف مستشفى الأهلي المعمداني:

قال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إن المملكة العربية السعودية تدين القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني، وأضافت أن "هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير". وطالبت بفتح ممرات آمنة فورا لإرسال المساعدات إلى غزة.

إبادة جماعية تتكرر ومجزرة بدم بارد...قصف مستشفي الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال "أبرز ردود الأفعال"

ردود الأفعال من الدول العربية.. مصر تدين الكيان الصهيوني:

أدانت مصر قصف مستشفى المعمداني، قائلة إن "هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة دول العالم بمطالبة الكيان الصهيوني بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

منظمة الصحة العالمية تدين دولة الاحتلال الصهيوني.. قصف مستشفى الاهلي المعمداني:

أدانت منظمة الصحة العالمية "بشدة" الغارة التي استهدفت المستشفى، وقالت المنظمة، في بيان: "المستشفى كان جاهزا للعمل، والمرضى ومقدمو الرعاية الصحية والنازحون كانوا يحتمون به، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.