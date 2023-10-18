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أحمد جودة - القاهرة - الأزهر الشريف يوجه نداء عاجل إلى الأمة العربية والإسلامية

عاجل| "إعادة النظر الغرب".. الأزهر الشريف يوجه نداء هام إلى الأمة العربية بعد قصف مستشفى المعمداني، يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي، عن آخر التطورات التي تحدث في فلسطين وقطاع غزة.

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ويشاهد العالم العربي مجزرة قوية لأهل قطاع غزة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي بعدما قُصفت مستشفى الأهلي المعمداني إحدى مستشفيات قطاع غزة في فلسطين.

عاجل| "إعادة النظر الغرب".. الأزهر الشريف يوجه نداء هام إلى الأمة العربية بعد قصف مستشفى المعمداني

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي ذلك الإطار ترصد رد الأزهر الشريف عما حدث من مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

عاجل| "إعادة النظر الغرب".. الأزهر الشريف يوجه نداء هام إلى الأمة العربية بعد قصف مستشفى المعمداني

الأزهر يوجه نداء عاجل إلى الأمة العربية والإسلامية

وأصدر الأزهر الشريف منذ قليل بيان هام عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، ونداء إلى الأمة العربية والإسلامية تعليقًا عما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

الأزهر يوجه نداء هام إلى الأمة العربية والإسلامية

وجاء بيان الأزهر الشريف كالتالي:- "على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، وعلى الفلسطينيين أن يثقوا في أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن".

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أضاف: "وأصبحت من المضحكات المبكيات، وعليكم أن تواجهوه معتصمين بالله ورسوله محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وبصمودكم في وجه هجماتِه الوحشية البربريَّة، وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيدٍ".

عاجل| "إعادة النظر الغرب".. الأزهر الشريف يوجه نداء هام إلى الأمة العربية بعد قصف مستشفى المعمداني

وتابع: "وعلى الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء، وعليكم أن تستجيبوا لقوله تعالى: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، وإن شئتم معرفة طبيعة عدوِّكم على حقيقتِه فتأمَّلوا جيدًا قوله تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً}".

وأتم: "رحم الله شهداءنا الأبرار، وجزى وحوش الأدغال بما هي أهلٌ له".

عاجل| "إعادة النظر الغرب".. الأزهر الشريف يوجه نداء هام إلى الأمة العربية بعد قصف مستشفى المعمداني

جيش الاحتلال يقصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة

وكان قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مستشفى الأهلي المعمداني إحدى مستشفيات قطاع غزة العامة، مساء أمس الثلاثاء حيث كان يختبئ بها عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين تحت جدرانها.

مما أسفر ذلك القصف على مستشفى الأهلي المعمداني، عدد كبير من الشهداء والضحايا الفلسطينيين الذين يفوق عددهم أكثر من 500 شهد بعد مجزرة إسرائيل للمستشفى في غزة.

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فقد بدأت اشتباكات بين فلسطين وإسرائيل منذ عدة أيام، بداية من يوم السبت الماضي 7 أكتوبر، حيث قامت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورد بعد ذلك الكيان الصهيوني بحملة السيوف الحديدية، التي وقع ضحاياها حتى الآن فوق أكثر من 3000 شهيد فلسطيني.