عاجل - "الأمن الروسي" يعنف أمريكا بشأن مجزرة مستشفى المعمداني

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أحمد جودة - القاهرة - "الأمن الروسي" يعنف أمريكا بشأن مجزرة مستشفى المعمداني

حمل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف الولايات المتحدة مسؤولية القصف الذي طال مستشفى المعمداني في قطاع غزة واصفا إياها بـ "جريمة حرب"

وكتب ميدفيديف عبر قناته في "تيليجرام": "من الواضح أن الهجوم المروع على مستشفى في قطاع غزة يشكل جريمة حرب. والمسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يتكسبون الأموال من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. الذين يوزعون بلا تفكير مبالغ هائلة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعاتهم للتصنيع العسكري".

وأضاف: "هم من يعلنون كذبا مهمتهم العالمية لحماية القيم الديمقراطية؛ الولايات المتحدة".

وقصفت طائرات جيش الاحتلال، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، في حي الزيتون بمدينة غزة، الثلاثاء، وسقوط مئات الضحايا.

حركة الجهاد تنفي اتهامات إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني

نفت حركة الجهاد الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية بالمسؤولية عن القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي راح ضحيته المئات.

وفي بيان لها، قالت الحركة إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها بقصفها المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، من خلال توجيه أصابع الاتهام نحو حركة الجهاد في فلسطين.

وأكد البيان أن الاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وبأن الحركة لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ.

وأضاف أن إسرائيل تبرر استهدافها لهذه المراكز وعلى رأسها المستشفيات، وهو اتهام يهدف من ورائه إلى التنصل من المسؤولية عن الجريمة واستهداف مستشفيات أخرى.

امرأة تحتضن جثة ابنها ضحية قصف مستشفى المعمداني

وفندت الحركة الاتهامات بالقول: