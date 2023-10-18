عاجل - تركيا تنتفض.. مواطنون يشعلون النيران في القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

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أحمد جودة - القاهرة - تركيا تنتفض.. مواطنون يشعلون النيران في القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

أضرم متظاهرون النيران في القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول بتركيا، خلال احتجاجات تندد بقصف طائرات جيش الاحتلال، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، في حي الزيتون بمدينة غزة، الثلاثاء، وسقوط مئات الشهداء.

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية مع بايدن

وقرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي والفلسطيني والمصري في عمان المقررة الأربعاء.

وقال مسؤول أميركي إن الرئيس جو بايدن ألغى زيارته للأردن بعد التشاور مع العاهل الأردني.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن تحدث إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبدلله بعد الهجوم على مستشفى غزة.

وأشار متحدث باسم البيت الأبيض أن السبب الرئيسي لانسحاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قمة عمان هو إعلان الحداد لثلاثة أيام بعد الهجوم على المستشفى.

الأردن: لا قمة دون وقف المجازر

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية إنّه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قرّرنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقرّرة في عمّان ليوم الأربعاء".

وأوضح أنّ المملكة قررت إلغاء القمّة "لأنّنا نريد منها إذا عُقدت أن تنتج مخرجًا واحدًا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقّون من مساعدات".

وتابع الصفدي "بما أنّ ذلك لن يكون متاحًا (الأربعاء) قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية".

فلسطين

وأكد أنه "على المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنه بالتنسيق كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان على ضوء قصف مستشفى المعمداني فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.

وكان قد قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.

وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس قرر العودة إلى رام الله.