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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - رئيس الشيشان يدعو لصلاة الجماعة: دعونا نسأل الله بصدق

عاجل - رئيس الشيشان يدعو لصلاة الجماعة: دعونا نسأل الله بصدق، أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف مساندته لفلسطين، ودعا إلى صلاة الجماعة، من أجل دعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

عاجل - رئيس الشيشان يدعو لصلاة الجماعة: دعونا نسأل الله بصدق

عاجل - رئيس الشيشان يدعو لصلاة الجماعة: دعونا نسأل الله بصدق

كتب قديروف عبر قناته على تليجرام: "أدعو جميع المسلمين إلى الانضمام إلينا وزيارة مساجد مناطقهم لأداء الصلاة، وإظهار الدعم لفلسطين".

وأضاف: "لا تنسوا أن الروح هي أقوى سلاح للمؤمن، لذلك دعونا نسأل الله بصدق أن يحمي شعب فلسطين".

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وتابع قديروف: "إن مسلمي الشيشان يراقبون بألم عميق وأسف شديد الأحداث المأساوية في قطاع غزة، كما أننا نتعاطف بصدق مع جنودنا في أوكرانيا ونؤمن بانتصارهم في القتال ضد أتباع إبليس، لذلك، قرر مسلمو الشيشان التجمع بانتظام من أجل صلاة الجماعة في جميع المساجد".

الأوقاف الفلسطينية: جرائم الاحتلال مازالت مستمرة

قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن "الجرائم الاحتلالية الصهيونية على شعبنا الفلسطيني ما زالت مستمرة وبلغت ذروتها هذه الليلة بهذا الاعتداء الوحشي الهمجي الذي قامت به الطائرات الإجرامية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في مستشفى المعمداني بقطاع غزة".

وأضاف: "أن هذا الهجوم الشرس والإجرامي الذي بلغ في دماء أهالي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما بلغ".

وتابع البكري: " ما يحدث يبين كم أن هذه الآلة الاحتلالية إجرامية، وكم أن هذه الدولة مجرمة تتعامل بهذه الطريقة الهمجية البشعة الإجرامية مع شعب أعزل".

واردف: "الاعتداء على مستشفى المعمداني بهذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا المنهج يذكرنا بأننا أمام حرب شرسة تتمثل في استهداف وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وكل من ليس لهم أي علاقة بأي أمر، ومهما كان العمل الذي يقام هو عمل إجرامي بشع لا يمكن أن يقبل، ومرفوض جملة وتفصيلا".

عاجل - فلسطين تعلن حالة الحداد 3 أيام

عاجل - رئيس الشيشان يدعو لصلاة الجماعة: دعونا نسأل الله بصدق

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.