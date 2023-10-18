نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعاء لشعب فلسطين وشهداء غزة.. بعد قصف مستشفى المعمداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدعاء لغزة، الدعاء لفلسطين، الدعاء من أجل الأقصى.. ذلك كل ما نستطيع أن نقوم به في الوقت الراهن من أجل تخفيف البلاء عن أهالى غزة بعد القصف التي تعرضت له مستشفى المعمداني ولانستطيع أن شئ غير أن نسئل الله أن يثبتهم على تحمل هذا البلاء وأن ينصرهم على العدو الصهيوني، ولذلك توجه العديد من الأشخاص للبحث عن ادعيه مخصصه لفلسطين واهلها لتكون عون لهم في هذا الحرب.

الدعاء لشعب فلسطين وشهداء غزة.. بعد قصف مستشفى المعمداني

الدعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني

يعد الدعاء لأهل غزة في الوقت الحالى هو السلاح الوحيد ومن خلاله نشاركهم فى الحرب ضد العدو الاسرائيلي فلا نملك غيره فنسئل الله أن يحمي غزة واهلها ويثبتهم ضد ذلك العدو الصهيوني، ولذلك نعرض لكم بعض الأدعية:

اللهم اني استودعك غزة واهلها واللهم كن لهم عونا ونصيرا يارب العالمين

اللهم انصر اهل غزة ضد المحتلين.

اللهم لا نملك لغزة الا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء وتخيب لنا رجاء يا ارحم الرحمين

اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك

اللهم اجعل لأهل غزة النصرة والعزة والقوه

الدعاء لشعب فلسطين وشهداء غزة.. بعد قصف مستشفى المعمداني

الدعاء لفسطين وشعبها

تتعرض فلسطين في الوقت الحالى لكرب كبير والعديد من الجرائم التي يقوم بها العدو اللعين ونحن مكتفين الايادي لا نستطيع أن نقدم شئ الا الدعاء لإخواننا بفلسطين ونسئل الله أن يعز فلسطين واهلها ولذلك نقدم لكم بعض الأدعية:

اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه.

نعوذ بكَ يا الله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا ‏اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس

‏اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع فاحفظهم بحفظك ورعايتك.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونًا لإخواننا في فلسطين.

اللهم انتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم، اللهم اجعل النصر قريبًا واجعل الفرجَ يأتيهم.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهمَّ ارفع الحصار عن فلسطين وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

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الدعاء لشهداء فلسطين وشهداء قصف مستشفى المعمداني

يقدم الشعب الفلسطيني أرواحهم فداء المسجد الأقصى وفي كل دقيقة يسقط شهيد يفدي بروحه من أجل تحرير فلسطين من العدو الصهيوني وخير ما نقوم به الآن هو الدعاء لشهداء فلسطين،خير جنود الارض ونقدم لكم بعض الأدعية لشهداء فلسطين:

اللهمَّ ارحم الشهداء في فلسطين وأجرهم وأدخلهم فسيح جناتك.

اللهم ارحم شهداءَ فلسطين واجعلهم في عليين، وشفِ صدورَ أهلها وأنزل السكينةَ عليهم، اللهم اجعلهم أُمةً واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر، يا مُجيب الدعاء يا كريم.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واحفظ جنودنا البواسل.

اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا اللهم إن كانو محسنين فزد في حسناتهم وإن كان مسيئًين فتجاوز عنهم، يا رب العالمين

اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقه عذاب.

اللهم ارحم كل شهيد وتقبله قبول حسن.

اللهم ارحم شهداء فلسطين "، وتجاوز عن سيئاتهم وأبدلهم دارًا خيرًا من دراهم، اللهم ابني لهم قصرًا في جنتك يا رب العالمين.

"ربي ارحم وجوهًا بشوشة فقدناها، وصدورًا رحبة ضاقت بنا الدنيا بعدها، اللهم وسع قبورهم بنعيم لا يفنى".