الدعاء المستجاب للنساء الشهداء.. اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك

أحمد جودة - القاهرة - أدعيه لشهداء غزة من النساء

يبحث عدد كثير عن الأدعية فعندما يموت شخص عزيز نبكي لكن لا ينفع الميت سوى الدعاء فهو الأفضل فلا يشفع للميت بما في ذلك النساء الشهداء.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية أدعية النساء الشهداء وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

أدعية للنساء الشهداء

•"اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك".

•"اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام".

•"اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك".

•"اللهم ارحمها واغفر لها وانظر اليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، واغفر لنا وله يا الله وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه الغابرين".

•"اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها اللـهـم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها".

•"اللهم ثبتها عند السؤال اللـهـم إنها بزمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم".

أدعية للنساء الشهداء

•عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أبو داود وصححه الألباني في سنن أبي داود.

•"اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار".

•"اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واعتقها من النار اللهم أدخلها الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب اللهم ارضى عنها يا أرحم الراحمين اللهم ان كانت (الشهيدة) من المحسنين فزد فى حسناتها وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة اللهم ان (الشهيدة) عبدتك ابن عبدك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء".

أدعية للنساء الشهداء

•"اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ".

•"اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها".

•"اللهم اعف عنها وابدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين".

•"اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين".

•"اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَه ابْنَ فُلانه في ذِمَّتِكَ وحَلَّت بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه".

•"اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى".

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