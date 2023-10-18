نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "تقتل القتيل وتمشي في جنازته".. إسرائيل تحاول قلب الموازين بشأن قصف مستشفى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل: سنقدم أدلة تؤكد مسؤولية "الجهاد" عن قصف مستشفى غزة

نسب جيش الاحتلال الضربة التي طالت مستشفى في مدينة غزة إلى حركة الجهاد الفلسطينية، بعدما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وحمّلت إسرائيل مسؤوليته.

اقرأ أيضًا.. هجوم مصري عنيف على إسرائيل بعد قصف مستشفى المعمداني

ونفت حركة الجهاد "الأكاذيب" و"الاتهامات الباطلة" التي وجّهتها إليها إسرائيل، مؤكّدة أنّ المستشفى استُهدف "بقصف جوّي أُطلق من طائرة حربية" إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان "حسب معلومات استخباراتية، وبناء على عدة مصادر حصلنا عليها، فإن حركة الجهاد مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الفاشل الذي أصاب المستشفى"، مضيفًا أنه بالتزامن مع الضربة "أطلق إرهابيون في غزة وابلًا من الصواريخ مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة".

ولاحقًا قال دانيال هاجاري، المتحدّث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحافي "لدينا معلومات كافية الآن. لقد استغرق الأمر منّا وقتًا، لكن علينا أن نقول الحقيقة وهي أنّ ما طال المستشفى لم يكن قصفًا إسرائيليًا".

الاحتلال الإسرائيلي: لدينا أدلة

وأضاف "سنقدّم الأدلّة على ما نقوله في الساعات المقبلة". وشدّد المتحدّث العسكري الإسرائيلي على أنّه "لحظة حصول القصف، لم نكن ننفّذ أيّ عمليات جوية بالقرب من المستشفى، والصواريخ التي أصابت المبنى لا تتطابق مع صواريخنا".

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي سينشر كذلك "محادثات باللغة العربية تؤكّد أنّ الجهاد" هي من يقف خلف قصف المستشفى.

من جهته؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفق بيان صادر عن مكتبه "ليعلم العالم أجمع: الإرهابيون الهمجيون في غزة هم الذين ضربوا المستشفى في غزة وليس الجيش الإسرائيلي. أولئك الذين قتلوا أطفالنا بوحشية يقتلون أطفالهم هم".

وقال المكتب الإعلامي لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إن "مئات المرضى والجرحى والنازحين" كانوا في المستشفى.