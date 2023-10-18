العالم اليوم - القضاء يوجه تهمة لرئيس برشلونة بدوره في "الفضيحة التحكيمية"

انتم الان تتابعون خبر القضاء يوجه تهمة لرئيس برشلونة بدوره في "الفضيحة التحكيمية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أعلن القضاء الإسباني، الأربعاء، أنه تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي لنادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا في الفضيحة التحكيمية المتورط فيها النادي الكتالوني.

وسبق للقضاء الاسباني أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.

تتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

أركان "الفضيحة المزعومة"