العالم اليوم - بوتين: ما يحدث في غزة مأساوي ويجب أن يتوقف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يكون حادث استهداف مشفى المعمداني في غزة بمثابة إشارة جادة لضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة.

وأضاف بوتين: "ندعو دائما إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائما، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد.

مما قاله بوتين اليوم:

إن ما يحدث في غزة مأساوي، ويجب أن يتوقف

هذه كارثة وإشارة على ضرورة وقف الصراع

لدي انطباع بأن الأطراف الرئيسية لا تريد أن يتفاقم الصراع بين إسرائيل وفلسطين

نأمل أن يكون حادث تفجير المستشفى في غزة بمثابة إشارة لإنهاء الأزمة

الخارجية الروسية تطالب بصور أقمار صناعية

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إن على إسرائيل، بمشاركة شركائها الأميركيين، تقديم صور بالأقمار الصناعية تثبت عدم تورطها في الضربة على المستشفى في غزة.

وأوضحت زاخاروفا، في حديثها لراديو "سبوتنيك": "من الواضح أننا نرى الآن رغبة في إعفاء أنفسنا من المسؤولية، إذا كانت هناك نوايا جادة وراء هذه المحاولة، ليس فقط الكلمات، ولكن النوايا الجادة لإثبات براءتهم، فإنهم بحاجة ليس فقط للتعليقات في وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية، ولكن عليهم تقديم الحقائق أيضا".

وتابعت زاخاروفا: "رجاءً كونوا لطيفين، وقدموا صورا للأقمار الصناعية، وسيكون من الجيد أن يفعل الشركاء الأميركيون ذلك، والذين سيشهدون حول جغرافية الرحلات الجوية بأكملها، مع كل التفاصيل التي كانت متاحة في تلك اللحظة".

وتعرض مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.