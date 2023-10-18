العالم اليوم - مخاوف من "قنبلة واعتداءات".. إخلاء 6 مطارات في فرنسا

انتم الان تتابعون خبر مخاوف من "قنبلة واعتداءات".. إخلاء 6 مطارات في فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - أخليت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، الأربعاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات" كما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

أعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأربعاء أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من "وجود قنبلة".

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

وقال المطار "فرق أمنية موجودة في المكان".

ونقل تلفزيون بي.إف.إم عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون الأربعاء بسبب إنذارات أمنية.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس في 13 أكتوبر في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ متشددين.

وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، أمس الثلاثاء، لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال 4 أيام.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، نظرا "للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبنان".