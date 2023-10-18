العالم اليوم - 1.4 مليار دولار أرباح "بيتك" في 9 أشهر.. نمو بـ 124%

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - حقق بيت التمويل الكويتي أرباحا صافية بلغت 461.5 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 205.7 مليون دينار (نحو 722 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 124 بالمئة، بحسب إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وقال "بيتك" في الإفصاح إن ربحية السهم في فترة التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 30.81 فلس مقارنة مع 19.13 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 61 بالمئة.

وفي الربع الثالث من العام الجاري، قفزت أرباح بنك بيت التمويل الكويتي بنحو 90 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 128.1 مليون دينار (نحو 414.2 مليون دولار)، مقابل 67.7 مليون دينار في الفترة المماثلة في الربع الثالث من عام 2022.

وأسس (بيتك) عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.4 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية لحسابها أو لحساب أطراف أخرى.