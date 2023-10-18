العالم اليوم - "اورا" تجوب العالم بعقارات فريدة للباحثين عن مدن ذكية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - قصة "اورا" الرائعة

وبرز ساويرس على ساحة الضيافة عندما تواصل رئيس وزراء غرينادا لتطوير الفنادق الراقية، وأخذ نجيب على عاتقه بناء أفضل فندق في منطقة البحر الكاريبي، وهو فندق سيلفر ساندز غراند آنس.

منذ ذلك الحين، أطلقت "اورا" مؤسسات ضيافة أخرى مثل سيلفر ساندز ميكونوس في اليونان، وفندق Yi علي شاطي اليا، وسيلفرساندز بيتش هاوس غرينادا، وبورت لويس ويقع مشروع أورا بالإمارات في موقع فريد ومركزي، على الشاطئ الرملي بين دبي وأبو ظبي، مما يتيح الفرصة لإنشاء وجهة تربط بين المدينتين.

قصة نجاح "أورا"، وثقافتها الفريدة

استعرض فیلم وثائقي بعنوان " رحلة عبر الزمان " فى خمسة حلقات متتالية اھم انجازات

شركة " اورا " فى مجالى العقارات و الضیافة بعدة دول بینھما زد الشيخ زايد، زيد إيست، سولانا، بيراميد هيلز، سيلفر ساندز الساحل الشمالي بمصر،

"اورا" , ايتين باكستان , وایا نابا مارینا قبرص، سیلفرساندز غرینادا ,و سیلفر ساندز الیونان, بالاضافة الى عرض خطط التوسع فى دولة الإمارات العربیة المتحدة " غنتوت " .

ورصد ما حققته " اورا" من نجاحات ھائلة وریادة فى مجالي العقارات و الضیافة العالمي، وبعد أن قامت ببناء عقارات مثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم.

يعرض الفيلم الوثائقي المكون من 5 حلقات كيف نجح ساويرس والرؤساء التنفيذيون لشركة "اورا" في إحياء هذه الرؤية الطموحة وكيف تغلبوا على التحديات والعقبات.

وبفضل مثابرة وتفاني ساويرس وفريق العمل ، نجحت مشاريع "اورا" في تحقيق رؤية الشركة التى تتميز جميعها بالفخامة والتصاميم المميزة.

الشركه تحقق اعلي مبيعات خلال سبع سنوات

بلغت قيمة مبيعات نجيب ساويرس أكثر من 12 مليار دولار ضمن محفظته العقارية المتنوعة التي تشمل مشاريع في مصر واليونان وقبرص وغرينادا في منطقة البحر الكاريبي وباكستان ،وخلال سبع سنوات، أصبحت الشركة، التي بدأت باستثمار قدره 16 مليون دولار، تمتلك أصولاً إجمالية بقيمة 2.5 مليار دولار تحت الإدارة في ميزانيتها العمومية الموحدة.

عالم جديد من الرفاهية

تعمل شركة"اورا" على رفع مستوى الرفاهية من خلال العقارات العالمية الباهظة ،ويقود المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الطريق، و يقوم بصياغة تجارب مذهلة بدءًا من المنازل وحتى الضيافة

وتسعى شركة "اورا" ، المشهورة بمشاريعها الرائعة، والمصممة بشكل هادف، إلى توفير الرفاهية والابتكار والاستدامة، فى حين عمل المطورون بلا كلل من أجل تقديم تجربة لا مثيل لها مع عقاراتهم المختلفة الموجودة في مصر، وقبرص وغرينادا واليونان، والإمارات العربية المتحدة وباكستان.

المشروع الأخير للشركة يتماشى مع رؤية المهندس. نجيب ساويرس، لبناء مشاريع رائعة وحصرية ومبتكرة وعالية الجودة في جميع أنحاء العالم.

ويقول ساويرس: "أتأكد دائمًا من أننا أينما نبني، فإننا نحتضن الطبيعة المحيطة". “بالنسبة لفندقنا في غرينادا، إذا كنت على متن قارب في البحر، بعيدًا عن الشاطئ، ونظرت إلى الفندق، فلن تراه.”

وتم استخدام مواد مثل الخشب لمزجها مع الأشجار والمسطحات الخضراء لمحاكاة أوراق الشجر في سيلفرساندز، وجهة نمط الحياة في غرينادا.

كان مفهوم المشروع هو إعادة تصور الزمن، مما أدى إلى إنشاء فندق أيقوني سوبر ديلوكس في منطقة البحر الكاريبي.

وأكد أن الدرجة الأولى قيد التنفيذ ، مشيرا إلي أن التحدي الآن يكمن في أن تتمكن "اورا" من تحقيق رؤيتها طويلة المدى من خلال التنفيذ السريع من خلال مشاريع مختارة في مناطق مختلفة من العالم ، ومن ناحية أخرى ترغب اورا في بيع الحلم والمنتج المناسبين وتؤمن بضرورة القيام بذلك بشكل جيد أو عدم القيام بذلك على الإطلاق.

ويؤكد ساويرس: "لن أكون الثاني في أي شيء". "لن أقبل بنتيجة متواضعة. إذا فعلت شيئًا، فإما أن تفعله بشكل ممتاز أو لا تلمسه."

فضلا عن وسائل الراحة بدءًا من الصالات الفخمة وحتى الوجبات اللذيذة التي يعدها الطهاة الحائزون على جوائز ،وتسعى لتوفير خدمات مثالية للضيوف، و بيئة الاسترخاء التي يبحثون عنها.

وأيضا حصل مشروع أيا نابا مارينا، على وجه الخصوص، على جائزتين في حفل توزيع جوائز أسلوب الحياة الفاخر، إحداهما لأفضل مطور عقاري فاخر والأخرى لأفضل مشروع فاخر متعدد الاستخدامات.

ويحمل كل عقار طورته شركة اورا خصائص معمارية فريدة من نوعها، ايتين ، في باكستان، هو أول مجتمع سكني يتم بناؤه حول ملعب جولف مكون من ثمانية عشر حفرة.

و في غرينادا، يضم منتجع سيلفرساندز حمام سباحة رائعًا يبلغ طوله 100 متر و هو الاطول علي الكاريبي بينما يتميز مرسي أيا نابا مارينا بأبراج ملتوية ملفتة للنظر والتي أصبحت علامة بارزة في قبرص.

توسع "اورا" في دولة الإمارات العربية المتحدة

دخلت "اورا" مؤخرًا سوق الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع شركة Q Holding. وتعمل المجموعة على تطوير مدينة ذكية ومستدامة في غنتوت، أبوظبي، هذا المشروع يعد فريدًا من نوعه في المنطقة، وهو أكبر مؤسسة عقارية خاصة.

أولى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، نجيب ساويرس، اهتمامًا كبيرًا بموقع عقارات "اورا" التى تهتم بخصائص مختارة من أجل تزويد الضيوف والعملاء بأفضل وأفخم تجربة.

مشروع اورا القادم يعد أكبر مشروع تطوير عقاري في القطاع الخاص في الإمارات، وتتمثل رؤيتة في بناء مدينة مستدامة وراقية،وهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 20 مليون متر مربع, مما يقارب حجم بيروت تقريبا.

وستكون المدينة الذكية نموذجًا للتطورات المستدامة والمتكاملة، وتشمل عقارات سكنية وأماكن إقامة فندقية ووحدات تجارية ومرافق ثقافية ورياضية و ترفيهية.

كما يجمع العقار بين المؤسسات السكنية والضيافة، مما يوفر المزيج المثالي لاحتياجات المنطقة، والجسر المثالي بين دبي وأبوظبي.