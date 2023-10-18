العالم اليوم - الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعمدت قصف مستشفى الأهلي

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعمدت قصف مستشفى الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إسرائيل بتعمد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة أمس الثلاثاء، والذي أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني: "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مستشفى الأهلي المعمداني في غزة".

بالإضافة إلى ذلك دعا الوزير الفلسطيني إلى "وقف سياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عما وصفته بـ"المجزرة الوحشية"، التي ارتكبتها في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف العدوان على قطاع غزة، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الاستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.

وطالبت بموقف دولي ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان وإلى حقوق المواطنين المدنيين، يجبر إسرائيل على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية، وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.

ويأتي هذا فيما تواصل فيه إسرائيل قصف منشآت البنية التحتية والمنازل والمستشفيات بشكل مكثف منذ 12 يوما، ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 3100 شخص وإصابة نحو 12 ألفا آخرين في غزة، إضافة إلى 62 قتيلا وأكثر من 1300 جريح في الضفة.

كما تسبب القصف الإسرائيلي العنيف بتشريد مئات الآلاف، وتدمير أكثر من من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.