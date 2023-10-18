العالم اليوم - دا سيلفا: الهجوم على مستشفى بغزة "مأساة غير مبررة"

انتم الان تتابعون خبر دا سيلفا: الهجوم على مستشفى بغزة "مأساة غير مبررة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، مناشدته لتدخل إنساني دولي ووقف إطلاق النار في غزة وقال إن "الأبرياء لا يستطيعون دفع ثمن جنون الحرب".

وقال الرئيس البرازيلي إن الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة كانت "مأساة لا يمكن تبريرها"، داعيا إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة.

وكتب لولا دا سيلفا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، "لا يجب أن يدفع الأبرياء ثمن جنون الحرب".

واليوم الأربعاء، من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين في البداية "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس" بحق إسرائيل، وكذلك جميع أعمال العنف ضد المدنيين، في حين يدعو إلى "هدنة إنسانية" لتقديم مساعدات يحتاج ملايين إليها بشدة في غزة.

واستمرت المفاوضات حول صياغة مشروع القرار - والذي قدمته البرازيل - طوال يوم الثلاثاء، ولم تصدر النسخة النهائية التي سيتم التصويت عليها حتى ساعة متأخرة من المساء.

ويأتي التصويت بعد رفض مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين مشروع قرار - صاغته روسيا - يدين العنف والإرهاب بحق المدنيين، ويدعو إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، دون الإشارة إلى حركة حماس.

اقترحت روسيا تعديلين على مشروع قرار البرازيل، وسيتم التصويت عليهما أولا.

يدعو أحدهما إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، بينما يدين ال خر الهجمات العشوائية على المدنيين والاعتداءات على "مواقع مدنية" في غزة كالمستشفيات والمدارس.

يشار إلى أن البرازيل تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي، وقالت بعثتها لدى الأمم المتحدة إن التصويت سيعقبه اجتماع طارئ لبحث الانفجار الضخم الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني المكتظ باللاجئين والمصابين، الثلاثاء، بمدينة غزة.