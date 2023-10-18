العالم اليوم - وزير خارجية إيران: يجب دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إنه يجب دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكر عبد اللهيان، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: وينعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في مدينة جدة السعودية لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويأتي الاجتماع بعدما أدى أصاب مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة إلى وقوع مئات القتلى. وحملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عنه، فيما اتهمت إسرائيل حماس بإطلاق صاروخ أخطأ طريقه وأصاب المستشفى.

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