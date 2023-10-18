نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريح في غزة جراء القصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وشددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة على أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه والكهرباء"، وأن "انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة".



واستهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة، أمس الثلاثاء، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر تعرض إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3200 شهيدًا و11181 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.