نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم من اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا بشأن مجازر اسرائيل.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ومقره جينيف ويتراسه محمد الزفزاف وامينه العام محمود فضل بيانا أدان فيه

بشده المجزره الوحشيه التي ارتكبتها إسرائيل في قصفها لمستشفى المعمداني في غزه والذي راح ضحيته المئات من الأبرياء.

وقال البيان: "إن هذا القصف يؤكد مرة أخرى على وحشيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعلى الانتهاك الحقيقي لحقوق الانسان واحترام حق الحياة للشعوب".

وأضاف البيان:"إن هذا القصف يأتى متواكبا مع زياره الرئيس الامريكي بايدن لإسرائيل الذى ما دام نادى بحقوق الإنسان فى الوقت يبدى دعمه لإسرائيل ويطالب بفتح ممرات لتفريغ غزة من أهلها لتقضي على فرصة انعقاد قمة كان يمكن أن تؤدى إلى وقف سقف دماء الأبرياء".

واختتم اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا بيانها قائلة:إن شعب غزة الآن يسطر فى التاريخ أهم ملاحم نضال الشعب الفلسيطينى بثباته على أرضه ودفاعه ضد الاحتلال البغيض حتى يوم الاستقلال".