نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عشرات القتلى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين مدنيين قبل قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد عشرات الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا وسط قطاع غزة تأوي نازحين مدنيين قبل قليل، حسب مراسلة RT.

واستشهد مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال في قصف على المستشفى "المعمداني" في غزة، في أكثر الهجمات دموية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ودانت دول عربية وأجنبية قصف المستشفى بأشد العبارات، والتى تعتبر إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.