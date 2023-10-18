وزير الخارجية التركي: الاحتلال يريد مغادرة المدنيين والأجانب لتصبح غزة هدفا مفتوحا

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا ترى مانعا في قتل الفلسطينيين، ولكنها تريد مغادرة الأجانب لتصبح غزة "هدفا مفتوحا" من منظور عسكري.

في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، أوضح فيدان أن "إسرائيل مستعدة لضمان مغادرة الأجانب من غزة، وأنها لا ترى مشكلة في موت الفلسطينيين، لكن فقدان أرواح الأجانب والغربيين يسبب ردود فعل خارجية خطيرة".

وأضاف: "والآن من أجل شن حرب مريحة، يريد الإسرائيليون أن يغادر جميع المدنيين، لا سيما الأجانب، وأن تصبح المنطقة هدفًا مفتوحًا بالكامل من منظور عسكري".

وأفاد فيدان بأن أولوية تركيا في الوقت الراهن تتمثل في منع التوسع الجغرافي للصراع الدائر، مشيرا إلى أنه في إسرائيل وجهتَي نظر بارزتين، و"يوجد اختلاف في الرأي بين السياسيين الذين يبدون غير ناجحين، والمهتمين بالمصلحة العامة للبلاد".

وذكر أن كلتا المجموعتين في خضمّ "بيئة عاطفية وانتقامية للغاية في الوقت الراهن، ولا توجد آليات كبح لتجنب مواقف معينة قد تؤدي إلى كوارث كبرى"، مبينا أن "تركيا بينت للدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفكر تفكيرا سليما حاليا، وأنها تتبع خطوات عاطفية وانتقامية".

ولفت إلى أن "عقلية الاحتلال حاليًا تقف إلى جانب الحرب"، مشيرا إلى أن "تركيا تؤمن بأن هذه الأزمة يمكن أن تتمخض عن سلام".