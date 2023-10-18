العالم اليوم - تبعات خطيرة.. لماذا ترفض مصر بشكل قاطع "تهجير سكان غزة"؟

انتم الان تتابعون خبر تبعات خطيرة.. لماذا ترفض مصر بشكل قاطع "تهجير سكان غزة"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، عن مخاطر وتداعيات دفع سكان قطاع غزة إلى اللجوء إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، في الوقت الذي دخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها الـ12، مع التصاعد الكبير في العمليات العسكرية، آخرها قصف مستشفى الأهلي المعمداني الذي أسفر مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدد في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، تأكيده بأنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفًا أنه إذا كان الوضع كذلك فإنه "يقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".

يأتي ذلك في الوقت الذي رد مصدر سيادي مصري على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم فتح معبر رفح، قائلًا إن "مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع، والتصعيد سيقابل بتصعيد".

"لا نقبل الاستفزازات"

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري إن "موقف مصر واضح ليس فقط من بداية الأزمة الحالية، ولكنه موقف تاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية التي لطالما كانت على رأس أولويات الدولة المصرية".

وحدد "العوضي" تبعات زيادة حدة الصراع في قطاع غزة في عدد من النقاط، قائلًا إن:

ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية أمر غير مقبول، وما تقوم به القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني "جرائم في حق الإنسانية".

مصر تُحمل إسرائيل والمجتمع الدولي تداعيات الأزمة الراهنة، والتي تشير إلى توسيع دائرة الصراع على نحو غير مقبول.

تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن "أمر غير مقبول"، وأكد عليه الرئيس المصري بأن الأمن القومي "خط أحمر"، ولا نقبل بأي حال من الأحوال تصفية القضية الفلسطينية.

أعلنا مرارًا وتكرارًا رفضنا لتلك الدعوات الإسرائيلية، والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، و"إذا كانوا يرغبون في ترحيل الفلسطينيين، فهناك صحراء النقب الإسرائيلية فليسمحوا بتواجدهم فيها".

الأمن القومي المصري له قوة تحميه، والجيش المصري "وطني وقادر على الدفاع عن التراب المصري".

لا نقبل الاستفزازات، ولدينا قيادة "حكيمة وواعية" وحريصة على عدم توسيع دائرة الصراع الراهن.

مخاوف من تزايد الصراع

أما الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، فيقول في تصريحاته لموقع "دوت الخليج"، إن مصر ترفض بشكل قاطع فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأضاف "سمير" أن مصر لا تقبل المساومة في هذه القضية، لعدد من الأسباب: