العالم اليوم - أستراليا.. عمال الغاز يلغون الإضراب بعد اتفاق مع "شيفرون"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - ألغى العاملون في منشأتي الغاز الطبيعي المسال التابعتين لشركة "شيفرون" في أستراليا، خططهم للإضراب بعد موافقتهم على التسوية المقترحة بخصوص الأجر وأحوال العمل.

وبحسب بيان أصدره اتحاد التحالف البحري، الذي يمثل نقابتين لعمال الغاز بمنشأتي "غورغون" و"ويتستون"، فإنه عقب موافقة العمال على التسوية التي قدمتها "شيفرون"، لن يمضي العمال قدما في الإضراب الذي كان مخطط إجراؤه الخميس، وهو ما ينهي نزاعا هز السوق العالمية للوقود.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا ارتفعت خلال الصيف نتيجة القلق من احتمال انخفاض الإمدادات القادمة من أستراليا، وهي واحدة من أكبر مورديه في العالم.

من جانبها قالت "شيفرون" في بيان إنها "ترحب بدعم اتحاد التحالف البحري للاتفاق".

يذكر أن إنتاج منشأتي الغاز الطبيعي المسال التابعتين لشركة "شيفرون" في أستراليا، مثل نحو 7 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي العالمية في العام الماضي.