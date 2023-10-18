العالم اليوم - 471 قتيلا حصيلة قصف المستشفى في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلى المعمداني في مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا قتلوا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى، وفقا لرويترز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها"بالمذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن 3478 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، وفق حصيلة جديدة للوزارة الأربعاء.

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي (على قطاع غزة) لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة".

بالإضافة إلى ذلك سقط 62 قتيلا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية المحتلة.