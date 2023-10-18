العالم اليوم - وزير الخارجية المصري: ما حدث في مستشفى غزة "أمر مؤلم للغاية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إن ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة "مؤلم للغاية ولا مبرر له"، مشيرا إلى أن "معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف".

وذكر شكري، في حوار مع قناة "دوت الخليج":

ما حدث في مستشفى غزة أمر مؤلم للغاية ولا مبرر له.

لا بد من توقف لاستهداف للمنشآت المدنية والمدنيين.

ما حدث في غزة جاء نتيجة حملة القصف الإسرائيلي المعلن عنها.

أميركا كانت تاريخيا من الدول الفاعلة والداعمة للعملية السلمية.

نتعاون مع كل الأطراف الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية.

لم تصلنا أي معلومات رسمية بشأن رفض نتنياهو فتح معبر رفح.

إسرائيل مسؤولة عن عدم فتح معبر رفح لإيصال المساعدات للمدنيين.

لا بد من وقف التصعيد في قطاع غزة.

نحاول بكل الوسائل مع الجميع تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف ولا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح.

على دولة الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

تهجير الفلسطينيين من شمالي القطاع مخالف للقانون الدولي.

وأثار قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، مساء الثلاثاء، انتقادات عربية وغربية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن الانفجار كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حماس.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية أعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر إعلان الحداد العام في مصر.

وأوضح قائلا: "قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".