نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال يخلي المستوطنات على مسافة 5 كم عن الحدود مع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد خمسة كم عن الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قرار قبل أيام بإخلاء 28 مستوطنة تبعد 2 كم عن الحدود.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه تم اتخاذ هذا القرار في تصويت عبر الهاتف، وأن الخطة سيتم تنفيذها وفقا لتوجيهات وزير الدفاع يوآف غالانت".

وهذا القرار الثاني الذي يتخذ خلال أيام، بعد تزايد التوتر بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 اكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.