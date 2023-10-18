عاجل.. بايدن: إسرائيل وافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك في ختام الزيارة التي أجراها بايدن إلى إسرائيل، اليوم، بعد ساعات من استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد الشهداء الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلى المعمداني في مدينة غزة.



وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا قتلوا في “المذبحة الإسرائيلية” بالمستشفى، وفقا لرويترز.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها”بالمذبحة الإسرائيلية” في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت “471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة” في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.