نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر مطر يكشف لـ "دوت الخليج" كواليس وأهداف حملة مواطن لدعم مصر بالخارج (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت انتخابات رئاسة الجمهورية بمصر هي حديث الساعة وخاصة بعد الأزمات التي يمر بها العالم العربي والغربي.

وبالتأكيد من بين من تقدم للترشح لفترة رئاسية جديدة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي لمصر.

وفي هذا السياق، أجرت بوابة دوت الخليج حوار مع نصر مطر منسق المصريين بالخارج في حملة مواطن لدعم مصر.

وكان الحوار كما يلي:

في البداية فيما تتمثل أهداف حملة مواطن لدعم مصر؟



هناك هدف وحيد للحملة وهو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أما الآليات فهي التي يمكن أن تتعدد لإقناع الناخب المصري في الخارج بضرورة المشاركة والتصويت لاختيارنا الأوحد وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال عرض المنجزات التي تحققت على أرض الواقع، بالإضافة للرد على الشائعات التي يروجها أعداء الوطن، وشرح الوضع الحالي ليس للدولة المصرية فحسب بل للمنطقة والعالم، وهذا للتأكيد على أن المرحلة الحالية في حاجة إلى قائد له مواصفات خاصة كلها تتوفر في فخامة الرئيس السيسي.

ما هي أبرز محاور الحملة؟



للحملة عدة محاور أولها محور إبراز التنمية في كافة المجالات التي حققها الرئيس أثناء فترة حكمه، ومحور حشد الجماهير المصرية في الخارج للاصطفاف مع مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، ومحور مقاومة الأكاذيب التي يتم نشرها وكل ذلك عبر ثلاث مراحل اقتربنا من الانتهاء من المرحلة الأولى وهي توثيق أكبر عدد لطلبات الترشح للسيد الرئيس السيسي في الخارج على مدار التاريخ، المرحلة الثانية إقامة الندوات والوقفات للمطالبة بضرورة التصويت للرئيس السيسي، المرحلة الثالثة وتكون في أيام التصويت بإعداد وتجهيز اللوجسيتيات التي يحتاجها الناخبون للوصول لمقار الانتخابات.

كم عدد المشاركين في الحملة حتى الآن؟



لا أستطيع تحديد رقم الآن حيث أن لنا منسقين في كل دول العالم وكل منسق يختار أعضاء الحملة ليس فقط في الدولة بل في المدن الكبرى المختلفة وعلى كل حال فإن أعضاء الحملة في الخارج يعدون في كل الدول

كيف يتم التنسيق مع مختلف الجاليات المصرية في الخارج؟



يتم ذلك من استعراض خطة عمل كل حملة في الدول المختلفة مع المسؤولين المباشرين عن الحملة، فأنا على تواصل على مدار الساعة مع منسقي الحملات في الدول المختلفة.

ماذا عن المشروعات القومية في الدولة المصرية من الحملة؟



نقوم باستعراض تلك المشروعات والتعريف بها وخاصة للأجيال المصرية في الخارج ونوضح كيف استطاع الرئيس أن يحقق هذه المشروعات القومية العملاقة وأنه لا بد من استمرار سيادته على رأي السلطة التنفيذية لاستكمال مسيرة البناء والنهضة.

كيف تلقت الحملة نبأ إعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟



طبعا كان نبأ سارا وكانت فرحتنا لا توصف بتلبية فخامته لنداء الملايين في الخارج وعشرات الملايين في الداخل من أبناء الأمة الوطنيين المؤمنين بقيادته الحكيمة.

ماذا عن توكيلات المصريين بالخارج؟



أزعم أن الحملة استطاعت أن تحقق أكبر عدد في تاريخ الجاليات المصرية في الخارج توكيلات للسيد الرئيس وهو ما يعكس جهد الحملة من ناحية وإيمان المصريين بالخارج أولا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية أخرى.

من وجهة نظركم كيف ترى موقف المصريين من الخارج من الانتخابات الرئاسية حتى الآن؟



موقف إيجابي للغاية وهو استمرار للدور الوطني للمصريين في الخارج.

كيف ترى اهتمام الدولة بملف المصريين بالخارج؟



لقد حدثت نقلة نوعية هائلة في اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج في عهد الرئيس السيسي وذلك يؤكد مدى الصدق والأمانة التي يتمتع بها فخامة الرئيس الذي وعد فأوفى، وقوبل وفاء فخامته بعظيم الامتنان من أبناء الجاليات المصرية في الخارج.