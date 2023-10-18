الصليب الأحمر يؤكد جاهزيته لإدخال مستشفى ميداني للعمل فـي غزة

رام الله ـ د ب أ: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها لإدخال مستشفى ميداني للعمل في قطاع غزة، ومساعدات طبية في حال سماح «إسرائيل» بذلك. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مدينة رام الله مع ممثل ومدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين جان فيليب. وحسب بيان حكومي، طالب اشتية الصليب الأحمر بالتدخل العاجل لعلاج الجرحى في قطاع غزة «الذي يعاني أكثر من 12 ألف جريح من نقص التجهيزات الطبية في المستشفيات». وبحث اشتية مع فيليب سبل إقامة مستشفى ميداني للصليب الأحمر في قطاع غزة، داعيا في هذا السياق اللجنة الدولية إلى التحرك العاجل في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة في ظل الحصار من نقص الطواقم والمعدات «إذ لن تكونَ قادرة على التعامل مع هذا العدد الهائل من الجرحى».

من جهته أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بضرورة العمل بشكل فوري لوقف الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة، وضمان ألا تعاني يوما إضافيا من الجوع أو العطش والدمار. وشدد المالكي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على «ضرورة العمل على تقديم أولئك الذين ارتكبوا الجرائم بحق شَعبنا إلى العدالة بأسرع ما يمكن».