العالم اليوم - بايدن: إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - في ختام زيارته لتل أبيب، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر "يذكرنا بأحداث 11 سبتمبر"، كما أشار إلى أن إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

وشدد بايدن على أنه لا شيء أهم من إعادة الرهائن في غزة، في كلمة الأربعاء، حملت "رسالة واحدة إلى إسرائيل، وهي أنكم لستم وحدكم". هنا أبرز ما قاله بايدن خلال الكلمة: إسرائيل تم تأسيسها لكي تكون دولة آمنة لليهود في العالم ولابد أن تبقى كذلك.

لدينا مسؤولية حيال أمن إسرائيل وسنبقى على دعمنا لها وسنسعى ألا تتوسع رقعة النزاع.

ما حدث في 7 أكتوبر يذكّرنا بـ11 سبتمبر.

يجب تحقيق العدالة وأعرف أن هناك أثمانا في زمن الحرب ويجب أن يكون هناك وضوح في الأهداف.

حركة حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، بل تستخدم المدنيين كغطاء ونشعر بالحزن لقصف المستشفى.

سنرسل مساعدات للمدنيين بغزة عبر مصر وطلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن.

على الإرهابيين أن يفهموا أهمية الأرواح البشرية ولا يجب أن نسمح لهم بالانتصار.

الشعب الفلسطيني يعاني بشكل كبير أيضا.

يجب أن يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني بكرامة وهذا يعني حل الدولتين.

إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

بايدن يعلن تخصيص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

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