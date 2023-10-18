بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، موافقة إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة والضفة الغربية، داعيا الكونجرس إلى زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية في إسرائيل.

وأوضح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، أنه طالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة السماح بدخول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الكبيرة جراء ما يجري.

وأضاف بايدن: الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب إسرائيل في هذه الأيام المظلمة .. علينا العمل على تحقيق حل الدولتين واندماج إسرائيل في محيطها.