عاجل.. مكتب نتنياهو: لن نمنع دخول المساعدات إلى غزة بشرط ألا تذهب لحماس

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر مكتب بينيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها لن تمنع مصر من إيصال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تذهب إلى حماس.



وكانت قناة القاهرة الاخبارية قد نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر سيادي مصري تأكيده أن مصر “لن تسمح بإجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة، وأن التصعيد سيقابل بتصعيد”.



جاء ذلك ردًا على تصريحات سابقة لبينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيه إنه لن يفتح معبر رفح أو يسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو، للرئيس الأمريكى جو بايدن: “لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة”.