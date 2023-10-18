العالم اليوم - المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية يتحدث حول قصف المستشفى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - نفى المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، في لقاء مع دوت الخليج، وقوع أي غارة إسرائيلية على المستشفى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت الأربعاء، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا قتلوا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى، وفقا لرويترز.

من جهته قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، في حديث مع دوت الخليج، إن "الجهاد الإسلامي" هي من ضرب المستشفى بغزة.

هنا أبرز ما قاله أوفير جندلمان: